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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 16 تعديا على مساحة 2657 م2 في 6 مراكز بالبحيرة

حملات الإزالة بالبحيرة
حملات الإزالة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

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رفع 1305 حالات إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

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رفع 2560 طن قمامة ومخلفات بنطاق 10 مراكز بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 16 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657 م2 عبارة عن إزالة:

- 7 حالات تعدي بمساحة 1675 عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وشدات خشبية وأعمال حفر إستعدادا لعمل سملات خرسانيه بنطاق الوحدات المحلية لقري المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

- 4 حالات تعدي بمساحة 410 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر الدوار. 
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- حالتى تعدي بمساحة 172 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر.

- حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية دور اول علوى خارج الحيز العمراني  بمساحة 150 م2  بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية.

- حالة تعدي بالمهد بمساحة 150 م2 عباره عن شده خشبيه دور ثاني علوي بقرية ابو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك  بكوم حماده.

- حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 100 م 2 عبارة عن سور  من الطوب البلوك بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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