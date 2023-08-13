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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب  8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة.

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انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 
 

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف 
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 75 اتجاه القاهرة، إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، ودفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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