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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: تشميع طلمبة بمحطة وقود لوجود عجز 5 لتر بكل صفيحة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، بحملة تموينية بكوم حمادة تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن تشميع طلمبة بمحطة تمويل سيارات بالشمع الأبيض لوجود عجز بمقدار 5 لتر سولار في الصفيحة الواحدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظ البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الإمتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية بيع المواد البترولية تموين البحيرة تكثيف الحملات غير مشروعة مديرية التموين والتجارة الداخلية

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