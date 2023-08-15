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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثتنان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

إخطار بمصرع شخصين في حادث 

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق محور الضبعة بالكيلو 80 بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفين 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من « إسلام مجدى رجب عبدالخالق إبراهيم، 29 سنة، مقيم الجيزة، مصلح لمعة فانوس رزق الله، 36 سنة، مقيم الجيزة

ونقلت الجثتنان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.

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