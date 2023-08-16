إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سياره نقل علي الطريق الزراعي أمام مدخل موقف دمنهور العمومي اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر_ اسكندرية »الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث دفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من «محروس بيومي أبو زيد، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر العمود الفقري، فايزة الزهري على، 55 سنة، السيد عبد اللطيف الفيومي، 43 سنة، محمد عنتر محمد، 21 سنة، جميعهم مقيمون مركز شبراخيت.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة