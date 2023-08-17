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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2000 لتر سولار وبنزين بمحطة وقود غير مرخصة في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ عدة حملات مكبرة بمركزى كوم حمادة والدلنجات أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار وبنزين 80 داخل محطه تمويل سيارات غير مرخصه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه و محطة تمويل سيارات بها عجز بمقدار نصف لتر في عيار الصفيحة الواحده و مستودع غاز لبيعه اسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

البحيرة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة تكثيف الحملات التموينية حملات مكبرة غير مرخصة نائب محافظ البحيرة

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