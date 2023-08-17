تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر سلامون بشابور.

ويأتي ذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة وتم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بتخصصات باطنة و أطفال و نساء وأسنان .

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1850 رأس ماشية و علاج 400 أغنام بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم تنظيم معرض مشغولات يدوية لمنتجات مختلفة وتم عقد ندوة تثقيفية حول ( التعاون الأسري بين الزوج والزوجة فى نجاح واستقرار الأسرة).

وكان ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.