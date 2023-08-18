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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل زفافها بأيام.. وفاة مهندسة ديكور متأثرة بإصابتها بالسرطان في البحيرة

وفاة عروسة البحيرة
وفاة عروسة البحيرة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة أمنية ماهر مهندسة الديكور، والتي كانت تستعدلحفل زفافها الذي كان مقرر إقامته بعد أيام، لكن انتصر عليها مرض السرطان وتوفيت داخل معهد الأورام.

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وطالبت شقيقتها قبل وفاتها بساعات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجميع بالدعاء لها قائلة: أمنية حياتي وحشةمن غيرك، قومي بقي عشان وحشتيني، قومي عشان قلبي بيوجعني أوي، ارجعي عشان أنا مليش حد غيرك في الدنيا عشان خاطري،أوعي تسيبيني لوحدي أنا إسراء أختك اللي بتحبك، ربنا عارف أني مليش مخلوق في الدنيا اتسند عليه غيرك ربنا رحيم وهيشفيكيوهيخفف عنك، يا رب وحياة حبيبك النبي اشفيها وخليهالي يارب، قلب اختك موجوع يا أمنية أوى، ادعوا لأمنية.

ونعى عدد كبير من أهالي مدينة دمنهور وأصدقائها على منصات التواصل الاجتماعي الفقيدة، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنيسكنها الله فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مؤكدين بأنها كانت تشارك في الأعمال الخيرية منذ صغرها.

ويشار إلى أن الفقيدة تعمل مهندسة ديكور، وكانت تستعد لإتمام حفل زفافها خلال الأيام المقبلة، إلا أنها أصيبت بمرض السرطان، وتوفيتاليوم متأثرة بإصابتها بالمرض، حيث تعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، إلى أن توفاها الله اليومبعد صراع مع المرض.

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