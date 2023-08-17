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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1450 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية شركة الإتحاد بالدلنجات على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1450 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11 عيادة طبية  .

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة 282 - عيادتي الأطفال 482 - الجراحة 188- النساء 59 - تنظيم الأسرة 21 - العظام 103- الأنف والأذن 121- الأسنان 59 - القلب 153).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، و عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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