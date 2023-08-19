ضبط مركز خاص بالبحيرة يُوهم المرضى بعلاجهم عن طريق الحَقن بالأكسجين النشط

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة من خلال فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورعبد الحميد الطيباني ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ، بحملة مفاجئة على أحد المراكز الخاصة بدمنهور ، التى تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى .



وتبين أن المركز يقوم بحقن الأكسجين النشط للمرضى على مرات متتالية ، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها، كما يتم سحب كمية من دم المريض ، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ واعادة حقن الدماء ثانية في نفس المريض لايهام المرضى بالقدرة على العلاج من الأمراض.

وتم تحريز قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك ، وتم تشميع المكان و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء تلك المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .