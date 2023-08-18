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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

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أنشطة وجلسات حكي تفاعلية استفاد منها 264 طفلا بمكتبة مصر العامة بدمنهور

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البحيرة.. ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ عدة حملات تموينية بأبو حمص أسفرت عن ضبط 200 شيكارة أعشاب بإجمالي 5 طن و200 شيكارة أسمده زراعية بإجمالى 10 طن مجهولة المصدر  كما تم تحرير عدد 6 محاضر لمحلات تجارية مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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