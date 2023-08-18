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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة وجلسات حكي تفاعلية استفاد منها 264 طفلا بمكتبة مصر العامة بدمنهور

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة

أشادت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالدور الهام لمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء محافظة البحيرة .

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أشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور إلى أنه تم تنظيم جلسات حكى شيقة بعنوان "الحكواتي" مع  الحكاء هيثم شكري،  بالمكتبة وفروعها بالدلنجات وكفر الدوار وإستفاد منها 264 طفل وطفلة
كما تنوعت الورش بين الحكى والجلسات التفاعلية والمسابقات وفي الختام أقيمت فعاليات بالمسرح الروماني بحديقة مكتبة مصر العامة بدمنهور.

يأتى ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين .

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