رفع 1067 حالة إشغال طريق خلال حملات بالبحيرة

شددت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1067 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 563 حالة بدمنهور، 250 الدلنجات، 194 حالة برشيد، 60 حالة بأبو حمص

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.