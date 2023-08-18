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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم

تموين البحيرة
تموين البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية. 

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وأسفرت إحدى الحملات بمدينة النوبارية عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام و 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبمركز  إيتاى البارود تم ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى67 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى 10 تجار تموينين لعدم إعلانهم عن أسعار السلع التموينية للمواطنين و 6 محلات لإقامة أوكازيون بدون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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