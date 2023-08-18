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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة دعوية مكبرة في مركز أبو المطامير بالبحيرة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية المكبرة، التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، في مركز ومدينة أبو المطامير، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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وتضمنت فعاليات القافلة عقد مقرأة قرآنية للأئمة، وتكريم المتميزين في النشاط الصيفي لمبادرة حق الطفل وأداء خطبة وصلاة الجمعة بالمساجد الكبرى.

كما تم إقامة مقارئ قرآنية للجمهور عقب صلاة الجمعة، وذلك بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب  وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، و صبحي عبد المولي نائب رئيس مجلس المدينة، والشيخ يحيي عبدالعاطي مسؤل الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ عبد المعطي أبوجبير مدير إدارة أوقاف أبوالمطامير أول، ومجدي عبدالحميد الفرجاني مقرر لجنة حماية الطفل بأبو المطامير، و خالد أبو خطيب عضو مجلس النواب، و مني أبوهديمة عضو بلجنة حماية الطفل.

يأتي ذلك بالتزامن مع  إفتاح 8 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 20 مليونا و 498 ألف جنيه بنطاق 7 مراكز بنطاق المحافظة.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكافه المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإيصال الفهم الصحيح لصحيح الدين من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الاعمار، خاصه من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

 

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، وتأتى في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، من منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأشار إلى أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على الجانب الدينى فقط بل قدمت المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمي، فهي تعمل من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة.

البحيرة الإرشاد الدينى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفكر الوسطي المستنير انطلاق قافلة تصحيح المفاهيم المغلوطة خطبة وصلاة الجمعة دكتور محمد مختار جمعة عضو مجلس النواب مبادرة حق الطفل مديرية الأوقاف بالبحيرة

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