افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة 20.4 مليون جنيه في 7 مراكز بالبحيرة

حرصت الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة الملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وفي هذا السياق، افتتحت 8 مساجد جديدة الوم بمراكز ( الدلنجات - أبو حمص - إيتاي البارود - الرحمانية - المحمودية - شبراخيت - حوش عيسى ) بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه، وهم كالتالي:

- مسجد الشرقي - زمران النخل - الدلنجات مساحة 662 م 2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد القرية الحمراء - كوم عزيزة - أبو حمص على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد الأحمدية - قرية شنديد - إيتاي البارود على مساحة 330 م2 بتكلفة إجمالية 198 ألف جنيه.

- مسجد عزبة الكوم - الرحمانية على مساحة 360 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 700 ألف جنيه.

- مسجد النور - قرية انطون - المحمودية على مساحة 492 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن - كفر السابي - شبراخيت على مساحة 585 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

- مسجد الرحمن - النخلة البحرية - أبو حمص على مساحة 441 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد عزبة حنفي البحري - عمارة - حوش عيسى على مساحة 81 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان اسم الله الرحيم و "دعوة للتراحم" أن الله ( عز وجل) هو الرحمن الرحيم، يكشف الكروب، ويغفر الذنوب، ويرحم عباده في الدنيا والآخرة.

ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر رحمة الله تعالى، يقبل على ربه تائبا، آملا في رحمة ربه وعفوه، كما أنه يرحم عباد الله حتي يرحمه الله.