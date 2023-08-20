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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 200 كجم لحوم مصنعة منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطرى وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

في مركز كفر الدوار تم ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية و 4 محلات تجارية لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي .

وفى مركز الرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين .

وفي مركز ادكو تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وفي حملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط  200 كجم لحوم مصنعه منتهيه الصلاحيه قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مره اخرى ومدون عليها تاريخ صلاحيه جديد ،كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى.

وفي مركز كوم حماده تم ضبط 11 كجم  كبدة و فراخ متبله غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات الغاز لأحد المستودعات بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفه و 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية غير صالحة للإستهلاك الآدمي لحوم مصنعه مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة غير صالحة للاستهلاك حملات تموين المصانع الغير مرخصة

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