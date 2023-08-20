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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قابيل وهابيل في البحيرة.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بكفر الدوار

الضحية مصطفى سعيد
الضحية "مصطفى سعيد"

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة سيدي شحاته التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر قيام سائق "توك توك" بالتعدى على شقيقة بواسطه سلاح أبيض "سكين" وقام بطعنه بعدة طعنات نافذة بالبطن أودت بحياته، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كفر الدوار ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "مصطفى سعيد عبد المعطي" 34 سنة سائق ومقيم  بقرية سيدي غازى التابعة لدائرة المركز مصاباً بعدة طعنات نافذة بالبطن وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى .

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه " يحي ، س ، ع  27 عاما ويعمل سائق" توك توك" ومقيم بمنطقة سيدي شحاته، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بينهم ، قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقة بواسطه سلاح أبيض "سكين" وتم طعنه عدة طعنات نافذة بالبطن وتوفى إلى أثرها.

وتمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران مدير مباحث البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وذلك على خلفية حدوث خلافات أسرية بينهم.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

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