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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق« مصر_ اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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تصادم بين سيارة ميكروباص ونصف نقل بالبحيرة 

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود العام 11 شخصاً مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من «عبدالباسط عبده جلال، 58 سنة، مقيم القاهرة، يوسف حسن شلبي، 35 سنة، دنيا فتحي علي، 27 سنة، صبري إسماعيل عبدالرحمن، 37 سنة، جهاد جمال محمد، 53 سنة، عبدالله إبراهيم قطب، 37 سنة، مريان سمير منير، 40 سنة، محمد وجيه رسلان، 23 سنة، عمرو رمضان رمضان، 38 سنة، عبدالله إبراهيم فودة، 34 سنة، رجب أحمد علي، 34 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون بدمنهور.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

البحيرة إصابة 11 شخص حادث تصادم مدير أمن البحيرة مستشفى ايتاي البارود وقوع حادث تصادم

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