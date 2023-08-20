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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق جوالة مراكز شباب البحيرة تشارك بتدريب صقر 121 لمجابهة الأزمات والكوارث

صقر 121لمجابهة الأزمات
"صقر 121"لمجابهة الأزمات والكوارث

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة الدكتور إبراهيم خضر من خلال فرق الجوالة التابعة لمراكز الشباب بالمحافظة في التدريب العملي المشترك "صقر ١٢١"، والذي سيتم تنفيذه خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والأجهزة التنفيذية.

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وأكدت نهال بلبع أن الهدف الرئيسي لهذا التدريب هو تقييم جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى المهارات والقدرات للعاملين بها وتعزيز استعدادات الجهات التنفيذية المختلفة للتعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة، وتوحيد المفاهيم بين جميع أجهزة الدولة لحماية المواطنين وضمان الأمن والحفاظ على النظام العام كما يهدف إلى تدريب الفرق على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث باستخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة في المحافظة.

كما أشارت إلى أنه سيتم وضع مخطط للتعامل مع الأزمات والكوارث، وتحديد أدوار الجهات المختلفة قبل وأثناء وبعد الحدث وستقوم الفرق والأطقم المشاركة في التدريب بتنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة ومهارة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خضر أن المديرية تقوم بتنسيق وتنظيم عملية إعداد وتجهيز الخيام اللازمة للمعسكر، من خلال توفير المعدات والمواد اللازمة لها لضمان جاهزيتها للاستخدام الفوري، مشيرا إلى أن  المديرية تلعب دورًا حيويًا في تنظيم وتوفير الدعم اللازم لمعسكر صقر 121، لتحقيق أهدافه في تدريب الفرق على مواجهة الأزمات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات والتحضير لمواجهة الكوارث والتحديات الطارئة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأمان والاستقرار وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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