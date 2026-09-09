النصر يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام أبها في دوري روشن

استعاد فريق النصر نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزًا على ضيفه أبها بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 22، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسية متقنة إلى داخل الشباك.

وبهذا الهدف، عادل النصر الرقم القياسي العالمي بالتسجيل في 93 مباراة دورية متتالية.

وعزز عبد الله الحمدان تقدم «العالمي» بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58، مستغلًا تمريرة مميزة من أنجيلو غابرييل، ليمنح فريقه أفضلية مريحة خلال اللقاء.

ونجح أبها في تقليص الفارق بالدقيقة 75 عن طريق الفرنسي نبيل فقير، الذي سجل أول أهدافه في منافسات دوري روشن، إلا أن النصر حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة، ليواصل مطاردة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة في المركز الأخير.