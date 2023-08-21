سائق توكتوك أنهى حياة شقيقه طعنا بدم  بارد.. تفاصيل جريمة البحيرة

سيطرت عليه مشاعر الغضب وتملك منه الشيطان فصور له قتل شقيقه فتشاجر معه وطعنه بسكين فأنهى حياته.

أحداث القصة المأساوية التي تتكرر كثيرا بسبب سيطرة العضب علي الانسان وعدم تحكيم العقل دارت في محافظة البحيرة وتحديدا بمركز كفر الدوار بعدما نشبت مشاكل وخلافات أسرية بين مصطفى سعيد عبد المعطي" 34 سنة سائق ، وبين شقيقة الأصغر يحي ، س ، ع 27 عاما ويعمل سائق" توك توك"، ولم يتحكم الأخ الأصغر في غضبه وانفعالاته واستل سكينا وطعن شقيقه فلقي مصرعه في الحال وفر هاربا.

احداث الواقعة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "مصطفى سعيد عبد المعطي" 34 سنة سائق ومقيم بقرية سيدي غازى التابعة لدائرة المركز مصاباً بعدة طعنات نافذة بالبطن وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى .

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة لمكان الواقعة ، و تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه " يحي ، س ، ع 27 عاما ويعمل سائق" توك توك" ومقيم بمنطقة سيدي شحاته، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما نتيجة لخلافات أسرية بينهم ، قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقة بواسطه سلاح أبيض "سكين" وتم طعنه عدة طعنات نافذة بالبطن وتوفى إلى أثرها.

وتمكنت ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران مدير مباحث البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير محضرا واحالته الي النيابة لاستكمال التحقيقات.