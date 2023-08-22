أبناء البحيرة من متحدي الإعاقة يحصلون على المركز الثانى في بطولة إفريقيا للكاراتية

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحصول الطالب زياد عماد حمدى ابن مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور على الميدالية الفضية والمركز الثانى على مستوى أفريقيا فى البطولة الأفريقية للكاراتية التى تم تنظيمها بدولة المغرب الاسبوع الماضى، وسيتم تصعيد اللاعب للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية والتى ستقام بالمجر 21 اكتوبر القادم.

كما أشادت بحصول اللاعبة إسراء محمد أبو زيد خريجة مدرسة التربية الفكرية بمركز بدر على المركز الثانى بنفس البطولة , وحصولها على الميدالية الفضية فى الكاراتيه للإعاقة الذهنية وتصعيدها للمشاركة أيضا في بطولة العالم للكاراتيه بالمجر .

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن ما حققه كل من اللاعبين ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة الذين يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي لتحقيق الاحلام ورفع علم مصر عالياً.

وأكد على الدور الكبير الذى تقوم به إدارة ومدارس التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا الى جنب مع كافة أجهزة المحافظة, لرعاية أبنائنا من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.

ذلك فى إطار الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وكذا جهود محافظة البحيرة التى لا تألوا جهداً فى دعم ذوي الهمم وإتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافه أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضيه المختلفة.