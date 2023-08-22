تموين البحيرة: ضبط مخبز قام بتجميع 432 بطاقة تموينية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية .

أسفرت بمركزى إدكو ورشيد تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز قام بتجميع 432 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة ومخبز بلدى تصرف فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.



وبحملة مماثلة بمركزى إيتاى البارود وكوم حماده تم ضبط مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.