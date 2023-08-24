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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. السيطرة على حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة «إصابة 13 شخصاً»

اندلاع حريق في مصنع
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة


اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة


ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات.

إصابة 13 شخصاً في حريق مصنع البحيرة

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

 

وجارى أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع، وتشير التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي

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