هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس فى مستهل تعاملات الصباح حالة استقرارا ملحوظا علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2280 جنيها للجرام في حين يشهد السعر العالمي للذهب حالة ارتفاع عن 1900 دولار.



أسعار الذهب اليوم الخميس



وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606

عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,389

عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,280

عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954

عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,520

عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,303

الاونصة بيع 80,327 شراء 81,038

الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,240

الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,605,714



وتشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 حالة تراجع طفيفة حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا حوالي بيع 2,260 شراء 2,280 ، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة بيع 2,583 شراء 2,606.

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الخميس مع أسعار المعدن الأصفر فى 27 أبريل الماضي حيث وصلت أسعار الذهب آنذاك إلي ذروتها حيث سجل عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام عليه فقد انخفض الجرام حوالي 520 جنيها بعدما استقر اليوم عند 2280جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار.



وتترقب الأسواق مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة فى حين ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1928.60 دولار وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين.



كما سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا ملموسا في تعاملات اليوم ، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وتشير التوقعات إلى حدوث تباطؤ معتدل أو نمو أقل من المتوقع، وهو ما أثر بشكل سلبي على جاذبية الذهب للاستثمار، حيث يلعب الذهب دور الملاذ الآمن في فترات الركود الاقتصاد والأزمات.