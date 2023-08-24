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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس فى مستهل تعاملات الصباح حالة استقرارا ملحوظا علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2280 جنيها للجرام في حين يشهد السعر العالمي للذهب حالة ارتفاع عن 1900 دولار.


أسعار الذهب اليوم الخميس 


وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 

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400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

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1,971 جنيها للجرام .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس


عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,606
عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,389
عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,280
عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,954
عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,520
عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,303
الاونصة بيع 80,327 شراء 81,038
الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,240
الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,605,714


وتشهد  أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023  حالة تراجع طفيفة حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا حوالي بيع 2,260 شراء 2,280 ، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة بيع 2,583 شراء 2,606.

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الخميس مع أسعار المعدن الأصفر فى 27 أبريل الماضي حيث وصلت أسعار الذهب آنذاك إلي ذروتها حيث سجل عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام عليه فقد انخفض الجرام حوالي 520 جنيها بعدما استقر اليوم عند 2280جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار.


وتترقب الأسواق  مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة فى حين ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1928.60 دولار وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين.


كما سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا ملموسا في تعاملات اليوم ، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

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تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-8-2023

وتشير التوقعات إلى حدوث تباطؤ معتدل أو نمو أقل من المتوقع، وهو ما أثر بشكل سلبي على جاذبية الذهب للاستثمار، حيث يلعب الذهب دور الملاذ الآمن في فترات الركود الاقتصاد والأزمات.

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