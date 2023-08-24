نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي .. مفاجأة بـ أسعار الذهب | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

علق الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي الأسبق، على المشكلة الأخيرة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وقال إن الأمر غير مقبول، وما حدث غير صحيح.

وأضاف لاعب النادي الأهلي الأسبق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه يرفض هذا الأمر، وأنه تعرض لـ هجوم كبير، بعد تصريحه " القلم مكيفني" ولكن حسين الشحات قام بعمل غير مقبول.



عواصف مستمرة| الأرصاد تحذر مواطني 3 أماكن من الرمال والأتربة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، سائقي السيارات من الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، مطالبة الجميع بالسير بـ سرعات منخفضة، وحذرت أيضًا من عدم الاستقرار بخليج السويس، موضحة أن الموجة ستصل لـ 3أمتار .

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك عواصف رملية وترابية، بأقصى جنوب البلاد، موضحة أن أبو سمبل تعرضت لـ تدهور الرؤية بسبب الأتربة.



260 ألف طن حبوب وأسمدة للدول الأفريقية بالمجان .. لافروف يوضح

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لابد من إصلاح مجلس الأمن لتعزيز السلام العالمي، ونسعى لـ إنشاء نظام مالي موحّد لدول تجمع بريكس.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب أن يكون هناك تقنيات لتعزيز التعاون، وأن انضمام دول جُدد سيكون هناك نقاش لتعزيز التعاون.



وكشف أن مسألة تطوير العلاقات مع أفريقيا بدأت ولن تتوقف، وعن قرار الرئيس الروسي بوتين بشأن العودة لـ اتفاقية الحبوب، في حالة الموافقة، على الشروط التي تم التوصل لها في تركيا العام الماضي، موضحًا أن الغرب يريد أن يدعم قرار الأمم المتحدة.

بوتين: سنسعى لتخصيص نحو 25 إلى ألف طن من الحبوب للدول الأفريقية

قال الرئيس الروسي بوتين: “سنسعى لتخصيص نحو 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب للدول الأفريقية”.

فيما أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023| فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سعر الذهب اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2275 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18200 جنيها.



سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.. فيديو





قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو





كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل وتطورات انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة صندوق الاستثمار السعودي تتواجد حاليًا في لندن؛ لإنهاء صفقة محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الوقت الحالي.

وعلّق الإعلامي أحمد موسى: من هنا لـ يوم الجمعة قد يكون هناك أنباء عن الوصول لاتفاق بين الجانب السعودي والإنجليزي ووكيل محمد صلاح، والأشقاء في السعودية لديهم حرص شديد للتواجد مع نجوم العالم في دوري روشن السعودي.

فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو





أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقات الفريق الجديدة ستكون من أهم نجوم الدوري 2024، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع لاعبين كبار أنقذت الفريق من المركز 16 حتى وصل المركز العاشر، معلقًا: «سموحة كان هيهبط رغم ميزانيته الضخمة، وهذا العام تم شراء لاعبين بأقل من 20 مليون جنيه».

وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «توقعت ظهور 90% من النجوم الحاليين على الساحة الرياضة مثل أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر وحسام حسن وغيرهم».

وتابع فرج عامر قائلا: أحمد سامي مدرب الفريق من المدربين الكبار، وهناك «كيمياء» وراحة نفسية بينه وبين اللاعبين، علاوة على أن اختيار اللاعبين الجدد وكل ما يخص الفريق أمر يتم بالتشاور فيما بيننا، فهو ابن من أبناء النادي ومحب للفريق، وأعتبره ابني، وتجديد تعاقده تم دون شروط.

أول تعليق من الرئيس السيسي على دعوة مصر للانضمام لبريكس



عرضت قناة إكسترا نيوز، خبر عاجل يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقول:" أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024".

دعوة مصر

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.