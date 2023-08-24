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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

علق الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي الأسبق، على المشكلة الأخيرة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وقال إن الأمر غير مقبول، وما حدث غير صحيح.  

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وأضاف لاعب النادي الأهلي الأسبق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه يرفض هذا الأمر، وأنه تعرض لـ هجوم كبير، بعد تصريحه " القلم مكيفني" ولكن حسين الشحات قام بعمل غير مقبول. 

ولفت إلي أن  محمج الشيبي، هو الأخر قام بأشياء غير مقبولة، تجاه جماهير الأهلي، فـ الشحات و الشيبي، الأثنين لهم أشياء غير صحيحة.

وأشار إلي أن  الشيبي لاعب مميز، وأنه من الممكن أن يكون في الأهلي، اذا طالب المدير الفني بالتعاقد معه.

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