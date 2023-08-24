الزمالك مش محتاج صفقات.. معتز إينو يفجر مفاجأة بالموسم المقبل

أكد الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن الزمالك لا يحتاج صفقات في هذا التوقيت، ولكن يحتاج فريقا كاملا، موضحًا أن الجميع يلاحظ مستوى الزمالك في الموسم الأخير.

وقال لاعب النادي الأهلي الأسبق، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن الزمالك يعاني من مشكلات كثيرة، منها أنه لا يوجد لديه أموال من أجل عمل صفقات، وتقوية الفريق.

وأضاف أنه يتوقع أن الموسم المقبل لـ الزمالك سيكون صعبا، ويشبه الموسم الماضي، وأن الزمالك لن يقوم على لاعب واحد.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو لاعب كبير، ولكن لن يستطيع أن يلعب بمفرده بالزمالك، من أجل تحقيق البطولات.

وكشف أن الزمالك لن يقوم على لاعب واحد، فالزمالك يحتاج أكثر من مركز للمنافسة في الموسم المقبل.