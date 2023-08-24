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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الجديد علامة استفهام كبيرة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" صفقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي وكان من الغريب جداً غياب اللاعب عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد".

وأضاف:"ما علمته أن سبب غياب إمام عاشور عن تقديم قيمص النادي الأهلي للموسم الجديد هو غضب محمود الخطيب رئيس النادي منه بسبب حضوره مباراة التتويج ببطولة الدوري الممتاز أمام حرس الحدود والدخول في مهاترات مع جماهير نادي الزمالك عبر الاعلان الرسمي عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا".

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