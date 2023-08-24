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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يوجه رسالة لوالدته في عيد ميلادها.. شاهد

صدى البلد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهر عاشور مع والدته، مهنئها بعيد ميلادها، وكتب: “كل سنة وانتي طيلة يا أمي.. ربنا يخليكي لينا يا رب”. 

وقال الإعلامي إسلام صادق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "صفقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، وكان من الغريب جداً غياب اللاعب عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد".

وأضاف: "ما علمته أن سبب غياب إمام عاشور عن تقديم قيمص النادي الأهلي للموسم الجديد هو غضب محمود الخطيب، رئيس النادي، منه بسبب حضوره مباراة التتويج ببطولة الدوري الممتاز أمام حرس الحدود والدخول في مهاترات مع جماهير نادي الزمالك عبر الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا".

 

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