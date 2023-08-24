زيزو لازم يمشي .. نجم الأهلي يوجّه رسالة عاجلة للزمالك

أكد الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، لديه عرض مميز، يستطيع الزمالك من خلال عمل صفقات، وتدعيم الفريق.

وأضاف لاعب النادي الأهلي الأسبق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن عرض زيزو وصل لـ 250 مليون جنيه، معلقًا: "زيزو لازم يمشي".

ولفت إلي أن الجماهير تحتاج بطولات، ولا تحتاج وجود زيزو فقط بالنادي، دون تحقيق أي بطولات، موضحًا: "أن هذا العرض لن يأتي مرة ثانية".

وأشار إلى أن الزمالك يعاني من أزمة مالية، والموسم المقبل الزمالك مطالب بتجديد عقد أحمد فتوح، ومحمد صبحي.