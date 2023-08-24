بعد تكتم القلعة الحمراء.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد| تفاصيل

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه أول من توقع انتقال رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة للعب في صفوف الفريق، موضحًا أن وكلاء اللاعبين في المغرب اختاروا له الطريق الأفضل في مشواره.

وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «الأهلي مميز بأنه نادي جماهيري يلعب في بطولات كبيرة، قد تنقل رضا لفريق كبير مستقبلا».

صفقة المهاجم

وصرح المهندس فرج عامر، الأهلي متكتم على صفقة المهاجم بشكل كبير، وهناك نظر على لاعب تونسي تحت السن، وهناك نظره على لاعب من الكونغو وآخر من السنغال.

وتابع قائلا: أتواصل دائما مع وكلاء اللاعبين وهم من يمدونني بالمعلومات بشأن الصفقات، وكلها توقعات قد تكون صحيحة وأخرى غير صادقة.



