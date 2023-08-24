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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"كان مبطل كورة"..فرج عامر: سموحة جعل من مصطفى فتحي أهم لاعب بمصر

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أنه يسير مع النادي السكندري في الوقت الحالي وفق خطة معينة، فيما يتعلق بالفريق والإمكانيات المادية، وأفضل استغلال، وتصرف بهدوء قبل فترة الانتقالات بـ 4 أشهر، "فيه فرق السنة دي صرفت مبالغ ضخمة وفلوس كبيرة أوي، وجابوا نجوم ولاعبين كتير". 

فرج عامر يتحدث عن إمكانيات نادي سموحة 

وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لديه خبرة قديمة في مجال صفقات كرة القدم، واللاعبين تثق في قدراته، ونجاح نادي سموحة، وكيف نجح نادي سموحة في إحياء أكثر من لاعب من جديد، موضحًا أن نادي سموحة نجح في بناء فريق كرة قدم من جديد في الوقت الحالي، للمنافسة بداية من الموسم المقبل. 

وتابع فرج عامر، أن الكثير من اللاعبين تواجدوا في صفوف نادي سموحة حبا وتقديرًا للنادي وحرصًا على مستقبلهم، مستشهدًا بموقف مصطفى فتحي، "جه نادي سموحة مبطل كورة، وكان معروض عليه تلات أضعاف اللي كان معروض عليه في سموحة، وقعدت معاه قولت له أنت مكانك الطبيعي تكون في المنتخب، وانت واحد من أبنائنا، ويسعدنا التواجد في سموحة". 

وأردف فرج عامر، أن مصطفى فتحي لعب في سموحة نصف موسم فقط نجح في تسجيل 17 هدف، وأصبح واحد من أهم اللاعبين في مصر، وكذلك الأمر أحمد عبد القادر جاء سموحة ناشيء قبل أن يعلمه أي شخص، وحقق الكثير مع النادي السكندري. 

فرج عامر سموحة صدى البلد أحمد موسى مصطفى فتحي

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