عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات وتفاصيل مهمة حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القادمة، في ضوء الاهتمام الكبير من قبل المملكة العربية السعودية باستقطاب النجم المصري لصفوف دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة. 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه وفقا لمعلومات لديه فإن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإدارة التعاقدات في صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية يقومون بمفاوضات مع الوكلاء وإدارة نادي ليفربول، إذ أن المملكة العربية السعودية لديها حرص شديد على تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي في الموسم الجاري. 

وتابع أحمد موسى، أنه حاليا يتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال محمد صلاح إلى صفوف الدوري السعودي.

مضيفا: "من هنا لحد يوم الجمعة يكون هناك أنباء مؤكدة حول التوصل لاتفاق". 

وأردف، أن التوقعات تقول أنه ربما يتم إصدار بيان مشترك بين كل من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت المقبل أو الأحد المقبل

وأوضح، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية حريصون على دفع أكبر رقم ممكن لأكبر صفقة تتم في تاريخ ليفربول مع محمد صلاح، للحصول على خدمات النجم المصري، خاصة وأن نادي اتحاد جدة في حاجة لخدمات هذا النجم العالمي. 

وواصل: "لما اتكلمت أن محمد صلاح يقترب من الانتقال للدوري السعودي منذ شهر، وأنه يطالب النجم المصري بالانتقال لصفوف الفريق، تعرضت لانتقادات كبيرة، ألا أنه يرى أن محمد صلاح لا يُعامل المعاملة التي يستحقها داخل صفوف نادي ليفربول، وأنه كان ينبغي أن يكون هو قائد نادي ليفربول بدلا من النجم الهولندي فيرجيل فان دايك". 

 وشدد على أنها معلومات لديه تُعلن لأول مرة يوم السبت المقبل بيان بين ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة، وسيتم دفع أكبر رقم لأكبر صفقة في تاريخ ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح. 

وأوضح، أن محمد صلاح لديه رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف إلى الدوري السعودي واللعب بجوار كريم بنزيما، ويوجد رغبة لدى النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب، كما أن إدارة نادي ليفربول ترغب في بيع محمد صلاح، ولكن المعارض الوحيد هو يورجن كلوب. 

ولفت إلى أن التعاقد سيكون لمدة ثلاثة سنوات مع نادي الاتحاد السعودي، والحديث عن راتب يقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مع عدة مميزات للاعب حال تسجيل الأهداف والمشاركة والحصول على البطولات وما إلى ذلك. 

وأتم: "الشعب المصري سينتقل لمشاهدة الدوري السعودي حال انتقال اللاعب لصفوف دوري روشن، إذ أن الشعب كان يشاهد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل الاستمتاع بلعب محمد صلاح".

محمد صلاح أحمد موسى اتحاد جدة دوري روشن صدى البلد الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

ترشيحاتنا

بيان طارئ من وكالة النقل الجوي الروسية بشأن طائرة قائد فاجنر المنكوبة

انتقام بوتين .. أول تعليق من المخابرات الأمريكية على مصرع قائد فاجنر

أعلنت الطوارئ .. إسرائيل تستعد لزلازل عنيفة

ميمي جمال تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني .. فيديو

بينها مصر| بعد اتفاق بريكس على زيادة أعضاء المجموعة.. ما الدول المرشحة؟

بأشيك تصميم.. إيلون ماسك يكشف عن موبايل تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ