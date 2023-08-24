قال الرئيس الروسي بوتين: “سنسعى لتخصيص نحو 25 إلى 50 طنا من الحبوب للدول الأفريقية”.

فيما أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، بأن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة أفريقية أخرى.

