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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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260 ألف طن حبوب وأسمدة للدول الأفريقية بالمجان .. لافروف يوضح

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لابد من إصلاح مجلس الأمن لتعزيز السلام العالمي، ونسعى لـ إنشاء نظام مالي موحّد لدول تجمع بريكس.


وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب أن يكون هناك تقنيات لتعزيز التعاون، وأن انضمام دول جُدد سيكون هناك نقاش لتعزيز التعاون.
 
وكشف أن مسألة تطوير العلاقات مع أفريقيا بدأت ولن تتوقف، وعن قرار الرئيس الروسي بوتين بشأن العودة لـ اتفاقية الحبوب، في حالة الموافقة، على الشروط التي تم التوصل لها في تركيا العام الماضي، موضحًا أن الغرب يريد أن يدعم قرار الأمم المتحدة.

260 ألف طن حبوب وأسمدة للدول الأفريقية بالمجان


وأوضح أن الوعود المقدمة من الأمم المتحدة قد قدمت من قبل، طوال عام، ولكن لم يتم تنفيذ شيء، وأوضح أن هناك حبوبًا وأسمدة محجوزة في الموانئ الأوروبية تقدر بنحو 260 ألف طن.


وكشف أن رئيس روسيا طالب من الاتحاد الأوروبي بفك الحجز عن هذه الأسمدة لنقلها للدول الأفريقية بالمجان، وخلال سنة تم توصيل 20 ألف طن من أصل 260 ألفًا لـ ملاوي، وأن هناك أكثر من 200 ألف طن مازالت في الموانئ.


وأوضح أن أفريقيا يجب أن تستفيد من مصادرها، موضحًا أن رئيس أوغندا قدّم مثالاً بخصوص توريد القهوة من أفريقيا للغرب، موضحًا:"340 مليار دولار تقوم الشركات المنتجة لحبوب القهوة بالحصول عليها، والدول الأفريقية تحصل على 3 مليارات من المبلغ بالكامل".
 

لافروف وزير الخارجية الروسي مجلس الأمن بريكس الاتحاد الأوروبي الأسمدة

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