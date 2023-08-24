عاجل
إمام عاشور يوجه رسالة لوالدته في عيد ميلادها.. شاهد تفاصيل رفض سموحة انتقال «دودو» إلى ليون الفرنسي .. فيديو أخبار التعليم| شروط التقدم للدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات فرج عامر لرئيس الاتحاد السكندري: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. فيديو أخبار التكنولوجيا| أوروبا تنفق 600 مليون يورو لإنشاء مُحاكاة كاملة لطريقة عمل الدماغ البشري.. وهذا أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقات الفريق الجديدة ستكون من أهم نجوم الدوري 2024، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع  لاعبين كبار أنقذت الفريق من المركز 16 حتى وصل المركز العاشر، معلقًا: «سموحة كان هيهبط رغم ميزانيته الضخمة، وهذا العام تم شراء لاعبين بأقل من 20 مليون جنيه».

وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «توقعت ظهور 90% من النجوم الحاليين على الساحة الرياضة مثل أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر وحسام حسن وغيرهم».

وتابع فرج عامر قائلا: أحمد سامي مدرب الفريق من المدربين الكبار، وهناك «كيمياء» وراحة نفسية بينه وبين اللاعبين، علاوة على أن اختيار اللاعبين الجدد  وكل ما يخص الفريق أمر يتم بالتشاور فيما بيننا، فهو ابن من أبناء النادي ومحب للفريق، وأعتبره ابني، وتجديد تعاقده تم دون شروط.

ونوه رئيس نادي سموحة قائلا: الموسم الماضي لم يكن لدينا دفاع أو خط وسط، وهذا الموسم أتوقع بزوغ لاعبي سموحة ليصبحوا نجوم الدوري.

الخطيب هو من رشح لي أحمد عبد القادر

واستطرد عامر قائلا: الخطيب هو من رشح لي أحمد عبد القادر للعب على سبيل الإعارة، وموسيماني قبله بعد ما شاف أداءه مع الفريق، خاصة أنني أقنعت أحمد سامي بانضمامه للفريق، ومحمد عبد المنعم لما أخذناه إعارة سنة لعب وأدى أداء رائع ووجهت له الشكر، وبعتبره أفضل مسّاك في مصر، وبعد إعارته لفيوتشر بذل الأهلي مجهودًا جبارًا في عودته.

واختتم: جلبت لاعبًا من فريق أسوان بـ3 ملايين جنيه، وأتوقع أنه سيكون من النجوم وسيصل سعره لـ25 مليون جنيه كحد أدنى، وترانسفير ماركت قالت إنني أفضل من يدير الصفقات في مصر، وهناك لاعب يسمى «كاسيو» من المغرب سيبدأ مع الفريق بداية الموسم.

    

فرج عامر محمد عبد المنعم مصر نادي سموحة النادي الأهلي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مفاجأة بشأن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي .. فيديو

استخدمها فورا.. 5 ميزات في واتساب WhatsApp هتسهل عليك كتير

ترشيحاتنا

الزمالك مش محتاج صفقات.. معتز إينو يفجر مفاجأة بالموسم المقبل

مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بأمريكا

فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

من الفيروس المخلوي لمتحور كورونا الجديد .. ماذا ينتظر المواطنون والطلاب الفترة القادمة؟

أقوى دعاء لطلب الرزق .. ردده بيقين وشاهد المعجزات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

رسالة مؤثرة من زوجة قبل موتها بساعات تثير تعاطف رواد السوشيال

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ