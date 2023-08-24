فرج عامر عن محمد عبد المنعم: أفضل مدافع في مصر.. فيديو

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقات الفريق الجديدة ستكون من أهم نجوم الدوري 2024، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع لاعبين كبار أنقذت الفريق من المركز 16 حتى وصل المركز العاشر، معلقًا: «سموحة كان هيهبط رغم ميزانيته الضخمة، وهذا العام تم شراء لاعبين بأقل من 20 مليون جنيه».

وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «توقعت ظهور 90% من النجوم الحاليين على الساحة الرياضة مثل أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر وحسام حسن وغيرهم».

وتابع فرج عامر قائلا: أحمد سامي مدرب الفريق من المدربين الكبار، وهناك «كيمياء» وراحة نفسية بينه وبين اللاعبين، علاوة على أن اختيار اللاعبين الجدد وكل ما يخص الفريق أمر يتم بالتشاور فيما بيننا، فهو ابن من أبناء النادي ومحب للفريق، وأعتبره ابني، وتجديد تعاقده تم دون شروط.

ونوه رئيس نادي سموحة قائلا: الموسم الماضي لم يكن لدينا دفاع أو خط وسط، وهذا الموسم أتوقع بزوغ لاعبي سموحة ليصبحوا نجوم الدوري.

الخطيب هو من رشح لي أحمد عبد القادر

واستطرد عامر قائلا: الخطيب هو من رشح لي أحمد عبد القادر للعب على سبيل الإعارة، وموسيماني قبله بعد ما شاف أداءه مع الفريق، خاصة أنني أقنعت أحمد سامي بانضمامه للفريق، ومحمد عبد المنعم لما أخذناه إعارة سنة لعب وأدى أداء رائع ووجهت له الشكر، وبعتبره أفضل مسّاك في مصر، وبعد إعارته لفيوتشر بذل الأهلي مجهودًا جبارًا في عودته.

واختتم: جلبت لاعبًا من فريق أسوان بـ3 ملايين جنيه، وأتوقع أنه سيكون من النجوم وسيصل سعره لـ25 مليون جنيه كحد أدنى، وترانسفير ماركت قالت إنني أفضل من يدير الصفقات في مصر، وهناك لاعب يسمى «كاسيو» من المغرب سيبدأ مع الفريق بداية الموسم.