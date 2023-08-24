فرج عامر لرئيس الاتحاد السكندري: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. فيديو

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تصريحات محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بأنه حزين منه لرفض انتقال أحد لاعبي فريق السلة في سموحة إلى الاتحاد.



وقال فرج عامر خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسؤوليتي لمناقشة الصفقات الجديدة لنادي سموحة استعدادا للموسم الجديد: «محمد مصيلحي أخويا وحبيبي وعشرة عمر، لكن في مثل يقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع».

الأهلي طلب نفس اللاعب



وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الأهلي طلب نفس اللاعب وكان يريد دفع ضعف ما كان سيدفعه الاتحاد السكندري، مضيفا أنه لو سمح برحيل اللاعب سيهدم فريق تحت 20 سنة، فضلا عن أنه أفضل لاعب صاعد في مصر، ومتوقع احترافه في أمريكا.



وأكد فرج عامر أنه لا يستطيع هدم فريق تحت 20 سنة ببيع اللاعب فضلا عن أنه سيتم الاستعانة به في الفريق الأول، مضيفا أنه يحب إرضاء محمد مصيلحي بحكم ما يجمعهما من علاقات طيبة لكن «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع».

