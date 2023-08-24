سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وآخر تحركات الدولار اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:



سعر الدولار اليوم

30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.53 جنيه للبيع، و 33.30 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

39.8 جنيه للبيع، و38.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.39 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.