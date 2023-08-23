عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-8-2023

عملات عربيةو أجنبية
عملات عربيةو أجنبية

استقر سعر العملات العربية والأجنبية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-8-2023؛ في البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ثبات متوسط سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه 

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-8-2023

انخفاض واضح في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. تفاصيل


سعر الدولار


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترليني


بلغ سعر الجنيه الإسترلني أمام نظيره المصري نحو 39.34 جنيه للشراء و 39.51 جنيه للبيع.


الدولار الكندي


بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.75 جنيه للشراء و 22.88 جنيه للبيع


وسجل سعر الكرون الدنماركي 4.5 جنيه للشراء و و4.52 جنيه للبيع


الكرون النرويجي 


بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه 2.9 جنيه للشراء و 2.92 جنيه للبيع


الكرون السويدي 


بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.11 جنيه للشراء و 35.28 جنيه للبيع


الدولار الاسترالي


سجل سعر الدولار الاسترالي نحو 10.86 جنيه للشراء و 19.95 جنيه للبيع


الـ100 ين ياباني


وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 21.511 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع


اليوان الصيني


وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.22 جنيه للشراء و 4,42 جنيه للبيع.

العملات العربية 


وعلي مستوي العملات العربية التي شهدت استقرارا في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك

الريال السعودي


وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100 جنيه للشراء و 100.45 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع


الدينار البحريني


بلغ سعر الدينار البحريني نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع 


الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع


الدينار القطري


بلغ سعر الدينار القطري 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الدينار الأردني


بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودى اليوم مال واعمال اخبار مصر العملات العربية والاجنبية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

التخلص من هيمنة الدولار.. بوتين: الوضع الاقتصادي لـ بريكس يتجاوز مجموعة السبع

ترشيحاتنا

فرص ذهبية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذه الكليات

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ