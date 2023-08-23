سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-8-2023

استقر سعر العملات العربية والأجنبية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-8-2023؛ في البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ثبات متوسط سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه



سعر الدولار



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.55 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني



بلغ سعر الجنيه الإسترلني أمام نظيره المصري نحو 39.34 جنيه للشراء و 39.51 جنيه للبيع.



الدولار الكندي



بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.75 جنيه للشراء و 22.88 جنيه للبيع



وسجل سعر الكرون الدنماركي 4.5 جنيه للشراء و و4.52 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه 2.9 جنيه للشراء و 2.92 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.11 جنيه للشراء و 35.28 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي نحو 10.86 جنيه للشراء و 19.95 جنيه للبيع



الـ100 ين ياباني



وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 21.511 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.22 جنيه للشراء و 4,42 جنيه للبيع.

العملات العربية



وعلي مستوي العملات العربية التي شهدت استقرارا في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك

الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100 جنيه للشراء و 100.45 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار البحريني



بلغ سعر الدينار البحريني نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع



الدينار القطري



بلغ سعر الدينار القطري 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع