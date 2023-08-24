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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

140 مليون دولار في الموسم

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل وتطورات انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة صندوق الاستثمار السعودي تتواجد حاليًا في لندن؛ لإنهاء صفقة محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الوقت الحالي.

وعلّق الإعلامي أحمد موسى: من هنا لـ يوم الجمعة قد يكون هناك أنباء عن الوصول لاتفاق بين الجانب السعودي والإنجليزي ووكيل محمد صلاح، والأشقاء في السعودية لديهم حرص شديد للتواجد مع نجوم العالم في دوري روشن السعودي.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: ربما يصدر بيان مشترك بين إدارة الاتحاد السعودي وإدارة ليفربول يوم السبت أو الأحد المقبل، ودفع أكبر رقم في تاريخ ليفربول عبر التعاقد مع محمد صلاح، ومن شهر لما قلت لمحمد صلاح انتقل للدوري السعودي ناس دخلوا شتموني؛ لأنه يستحق شارة الكابتن وليس فان دايك.

 

140 مليون دولار في الموسم

واستكمل: ليفربول لا يقدر محمد صلاح بالشكل الذي يستحقه، والصفقة تعتبر الأعلى في تاريخ ليفربول، وصلاح لديه رغبة قوية في اللعب بجوار كريم بنزيما، والمعارض هو يورجن كلوب، والصفقة قد تقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، إلي جانب شقق وسيارات وكل ما يطلبه "صلاح".

واختتم: محمد صلاح سيحقق مكاسب عديدة من انتقاله للدوري السعودي، بل وسيحقق حالة رياضية وزخمًا أكبر لدوري روشن، ونحن كمصريين سيتحوّل تشجعينا من ليفربول لاتحاد جدة.


 

محمد صلاح اتحاد جدة أحمد موسى ليفربول الاستثمار السعودى

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