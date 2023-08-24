نصيحة فرج عامر لـ محمد صلاح بعد العرض السعودي .. فيديو

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، نصيحة لـ محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع تداول أنباء عن انتقاله إلى الدوري السعودي.



ونصح فرج عامر خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسؤوليتي لمناقشة الصفقات الجديدة لنادي سموحة استعدادا للموسم الجديد، محمد صلاح بالتريث والبقاء في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري حتى يستطيع الحكم على التجربة الجديدة للدوري السعودي.

الدوري السعودي



وأضاف فرج عامر : انتظر الموسم الجاري وقيم التجربة السعودية والأجواء، خصوصا أن هناك لاعبين مثل بنزيما لم تتأقلم بعد في الدوري السعودي.



وتابع رئيس مجلس إدارة نادي سموحة: محمد صلاح عمل الكثير في أوروبا ويمكن بعد التقييم الانتقال للدوري السعودي.