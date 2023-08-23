فرج عامر : الأهلي أنقذ سموحة من الهبوط في الموسم الماضي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أنه لولا مساعدة النادي الأهلي للفريق السكندري في الموسم الماضي، لكان هبط نادي سموحة إلى دوري الدرجة الثانية، وهو أمر يجب الاعتراف به، وهذا هو الحق، إذ أنه استفاد كثيرا من النادي الأهلي في الموسم الماضي.

فرج عامر يتحدث عن العلاقات مع النادي الأهلي

وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تواصل مع النادي الأهلي حول أكرم توفيق وأنه لعب لمدة ثلاث مواسم داخل نادي سموحة، والأهلي كان حزين جدا من إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وتحدث مع المسؤولين أنه سيجلب لهم لاعب بديل لأكرم توفيق، وسيكون مميز بكل المواصفات التي يرغب بها المسؤولين.

وأردف رئيس نادي سموحة، أن اللاعب كان خالد عبد الفتاح، والنادي الأهلي وقتها كان غير مقتنع بالأمر، وتم الاتفاق على إعارة لمدة 6 أشهر، ومن ثم الشراء بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حصل على ثلاث لاعبين أنقذوا سموحة من الهبوط إلى جانب المهاجم حسام حسن، وكان موقف مميز للغاية.

واستكمل، أن الأهلي حينما يشتري لاعب من سموحة يحصل عليه بالسعر العادل، على الرغم من المبالغة الكبرى في الأسعار في الفترة الحالية، "أنا جبت لاعيبة كتير جدا بشكل مجاني ودخلت لسموحة فلوس كتير جدا".