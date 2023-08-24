تفاصيل رفض سموحة انتقال «دودو» إلى ليون الفرنسي .. فيديو

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه قدم بلاغا للنائب العام في إدارة سموحة السابقة وإدارة فيوتشر، بتهمة إهدار المال العام؛ سبب صفقة انتقال عبد الكريم الوادي للأخير.

وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «عبد الكريم الوادي تم بيعه بـ 16 مليون جنيه، والنادي لم يأخذ مليمًا واحدًا، واللاعب يساوي 30 مليون جنيه، ووليد دعبس رئيس فيوتشر كان يرعى بطولات عديدة في نادي سموحة وسنتواصل معه لحل الأزمة بشكل ودي».

وبشأن احتراف اللاعب الإفريقي «دودو»، علق فرج عامر قائلًا: رفضت عرضًا من ليون الفرنسي بسبب طلب النادي الفرنسي إرسال بطاقته الدولية قبل دفع الأموال.

من الممكن أن تزيد قيمة أوجولا الموسم المقبل

واستكمل فرج عامر: نادٍ مصري كبير جدًا ورئيسه أحد أصدقائي طلب شراء اللاعب صديق أوجولا من قبل وتم رفض العرض لاحتياج الفريق له، علاوة على وصول عرض من أحد أندية السعودية له أيضًا بقيمة 1.5 مليون دولار، لكن رفض أحمد سامي فكرة بيعه.

وعلق قائلًا: من الممكن أن تزيد قيمة أوجولا الموسم المقبل؛ بسبب مجاورته للاعبين كبار.