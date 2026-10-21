غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة مخالفات السلع الإستراتيجية

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شهد تطورًا كبيرًا منذ إنشائه عام 2005، موضحًا أنه كان يمتلك عام 2014 مقرين فقط في القاهرة والجيزة، بينما وصل عدد فروعه حاليًا إلى 28 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف السجيني، خلال كلمته بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الجهاز كان يتعامل مع نحو 28 ألف شكوى سنويًا عام 2014، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى 250 ألف شكوى سنويًا.

وأوضح أن التواصل مع الجهاز كان يعتمد على الخط الأرضي، مع الاعتراف بالحاجة إلى توفير وسائل اتصال أسرع عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى إطلاق تطبيقات ذكية عام 2024 لتسهيل تواصل المواطنين وتقديم الشكاوى.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن الاستعداد لإطلاق تحديث جديد لآليات التواصل بنهاية ديسمبر المقبل، يتضمن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشكاوى والتحقق منها، قبل إحالتها إلى المحققين المختصين.

أسباب ارتفاع الأسعار

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح السجيني أن هناك عوامل خارجية تؤثر في أسعار السلع، من بينها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف النقل البحري، إلى جانب الممارسات غير المنضبطة لبعض التجار، مؤكدًا أن المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار تسهم في الحد من الزيادات الكبيرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يتلقى شكاوى بشأن اختلاف أسعار السلعة الواحدة من محل إلى آخر، رغم تطابق المنتج، لافتًا إلى أهمية طباعة السعر على المنتجات من جانب المصانع، بما يحد من التلاعب بالأسعار ويضمن وضوحها أمام المستهلكين.

وضرب مثالًا بمنتجات الشيبسي التي يُطبع سعرها على العبوة، موضحًا أن ذلك يساعد على توحيد السعر المعلن للمنتج، سواء في القاهرة أو الإسكندرية، ويحد من ترك تحديد الأسعار بصورة عشوائية.

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه

وأكد السجيني أن العقوبات المفروضة على استغلال السلع قوية، لكنه أشار إلى الحاجة إلى تغليظها لمواجهة المخالفات بصورة أكثر فاعلية، موضحًا أن غرامات عدم الإعلان عن الأسعار تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، وهناك عقوبات تكون من 50 ألف لـ 2 مليون بينما في 2024 وقت أزمة الدولار، تم أصدار قرار بالعقوبة المتعلقة بمخالفات السلع الاستراتيجية إلى 5 ملايين جنيه، وفي حالة لعوة ترافع.

وأضاف أن الجهاز ينجح في حل بعض الشكاوى خلال ساعات، في حين تتطلب شكاوى أخرى فحصًا قد يستغرق نحو 15 يومًا، ويصل لـ 8 أيام، مؤكدًا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو تقليص مدة حل الشكوى إلى 5 أيام.

إجراءات جديدة لمواجهة مخالفات البيع عبر الإنترنت

وتطرق رئيس جهاز حماية المستهلك إلى المشكلات المرتبطة بالبيع والشراء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الشحن، مشيرًا إلى العمل على اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة هذه المشكلات، من بينها توفير بيانات الصفحات التي تتولى بيع السلع وشحنها، بما يساعد على تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن سلسلة "كاري أون" هي الجمعية الاستهلاكية بشكلها الجديد.



وأضاف وزير التموين، أن أكبر فئة تحصل على الدعم السلعي والخبز المدعم هم مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" ثم الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع وزير التموين: توفير السلع الغذائية للمواطنين بشكل مستمر طوال الوقت، وأن تنقية البطاقات ستظل مستمرة دون المساس بالأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير التموين، إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركا ممتدا ومستداما لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

وكشف الوزير، عن استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر حتى بعد شهر رمضان 2027، وأن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركا مستداما لزيادة المعروض من السلع والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إتاحة خدمات بنك ناصر ليصل عبر شبكة البريد بخدماته لكافة القرى عبر هذه الشبكة.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تم توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وأن هناك ٨.٣ مليون أسرة استفادت من " تكافل وكرامة " على مدار عمر البرنامج.. ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج حالياً.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" بتميز بديناميكية القبول والتخارج، وأدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

