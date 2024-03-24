رفع حالة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة الإستعدادات القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية ، تزامناً مع التقلبات الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء ، وكذا المرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار ، حرصاً على سلامه المواطنين.

أكد محافظ الشرقية الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

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