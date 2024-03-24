عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة الإستعدادات القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية ، تزامناً مع التقلبات الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء ، وكذا المرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار ، حرصاً على سلامه المواطنين.

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 2500 مريض بالقافلة الطبية في بردين

أكد محافظ الشرقية الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء  وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

FB_IMG_1711275027413
FB_IMG_1711275027413
FB_IMG_1711275025467
FB_IMG_1711275025467
FB_IMG_1711275023453
FB_IMG_1711275023453
إدارة الأزمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التقلبات الجوية بالشرقية رؤساء المراكز والمدن غرفة العمليات الرئيسية غرفة الطوارئ ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

التعاقد على 127 مشروعاً بمناطق وموانئ قناة السويس بتكلفة 2.8 مليار دولار

وسيم السيسي: التوحيد والعبادة كانا موجودين بعهد الأسرة الأولى لقدماء المصريين

جوتيريش يشيد بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كاتب إسرائيلي: الحرب في غزة وصلت لمستوى يستلزم إجراء انتخابات

هم هدفنا الآن.. روسيا تتوعد بالانتقام من المشاركين في هجوم «كروكوس»

زكاة الفطر 2024.. مقدارها وهل تجوز نقدا؟ الإفتاء تحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ