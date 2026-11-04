مستشارة قانونية: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس

أكدت جينجر تشابمان، المستشارة القانونية، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي تمثل تحولاً جذرياً في موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، مشيرة إلى أن تداعيات هذا التحول ستبدأ في الظهور خلال الفترة الفاصلة بين إعلان النتائج وتسلم الأعضاء الجدد مقاعدهم في يناير المقبل.

وأوضحت، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواجه صعوبة في تمرير أجندتها التشريعية بالاعتماد على الدعم الجمهوري وحده، ما سيجعلها بحاجة إلى التوافق مع الديمقراطيين، وسط توقعات بتصاعد مطالب المساءلة القانونية والتحقيقات المتعلقة بالفساد واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.

وأضافت تشابمان أن الديمقراطيين سيسعون إلى تعطيل أجندة ترامب ومحاسبته قانونياً، بينما قد يلجأ الرئيس إلى الأوامر التنفيذية لتعزيز سلطاته، بما يفتح الباب أمام صراعات سياسية ودستورية داخل واشنطن خلال العامين المقبلين.