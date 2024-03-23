عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 2500 مريض بالقافلة الطبية في بردين

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"،تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بردين بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٤٢٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وفاة محامي عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النقابة بالشرقية

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الاجراءات الوقائية أساليب مكافحة العدوى الاطقم الطبية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الجراحة العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى رئيس الجمهورية الكشف الطبي المجاني الكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السيسي وآل نهيان يدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل حل الدولتين

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ..غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ