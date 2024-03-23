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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة محامي عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النقابة بالشرقية

صدى البلد

توفي محامي، داخل نقابة المحامين بالزقازيق عقب مشاركته والإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المحامين اثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وجاري اخطار الأجهزة الأمنية.
ونعي عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية وفاة المحامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب انعي صديق العمر واخى وحبيبي " ماهر كريم" المحامى بالنقض الذى وافته المنية اليوم داخل نقابة المحامين أنا لله وانا اليه راجعون.

كانت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية شهدت منذ قليل إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر ان انتخابات نقابة المحامين، تجري داخل 31 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، 16 منها بنقابات جنوب الشرقية الفرعية، و15 لجنة فى مقرات شمال الشرقية، حيث يتوافد الناخبون فى جنوب محافظة الشرقية على لجانهم بموجب 7 لجان بمقر نادى المحامين بمدينة الزقازيق، ولجنتين فى غرفة المحامين بمنيا القمح، ولجنتين بغرفة المحامين بمركز أبوحماد، و3 لجان بغرفة المحامين بمركز بلبيس، ولجنة بمدينة العاشر من رمضان، ولجنة بمركز مشتول الشوق.

 

وعن شمال محافظة الشرقية يتوافد الناخبون على لجنتين بمركز الحسينية، ولجنتين بمركز كفر صقر، ولجنتين بمركز ديرب نجم، و3 لجان بمركز فاقوس، ولجنتين بمركز أبوكبير، ولجنة فى ههيا، ولجنة فى الصلحية، ولجنة فى الإبراهيمية، ولجنة بمركز أولاد صقر.

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ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

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